Embark Trucks je firma z amerického San Franciska, která vyvíjí autonomní řízení, speciálně pro nákladní vozy. Jejich náklaďák už nějakou dobu jezdí v testovacím provozu. Zatím nejdelší trať, kterou do těchto chvil měl, byla z Los Angeles do El Pasa. Jenže to už neplatí. Nový rekord je 3860 kilometrů z Los Angeles do Jacksonville na Floridě.

Nutno říct, že šlo o nákladní automobil se stupněm samočinnosti Level 2, což je systém, který je dnes možné pořídit i do některých osobních aut – hlídá jízdu v pruzích, aktivně udržuje vozidlo mezi čarami, používá adaptivní tempomat a kontroluje nebezpečí v okolí vozu. Řidič však stále musí mít ruce na volantu a musí být schopen neustále reagovat na případné nebezpečí.

Všechny vozy jezdí plně zatížené.

FOTO: Embark Trucks

To možná nevypadá jako velký posun. Cesta trvala pět dní, řidič tedy musel mít povinné přestávky. Jenže i tak je to krok kupředu, Embark Trucks už nyní provozuje pět podobných nákladních vozidel, která sbírají data za ostrého provozu (nutno podotknout, že všechny vozy jsou klasicky vytíženy), do konce roku jich bude čtyřicet.

Nejsou řidiči

V USA mají v kamiónové dopravě stejný problém jako v Evropě – nejsou řidiči. Odhaduje se, že v současné době jich chybí asi 50 000 a do šesti let by se tento počet mohl více než ztrojnásobit.

Pokud se tedy posune autonomní řízení u nákladních automobilů třeba jen do Levelu 4 (řidič je sice stále nutný, ale není nezbytně potřebné, aby sledoval cestu a měl ruce na volantu), bude moci vůz jezdit dálkové trasy až o dva dny rychleji, protože nebude potřeba velké množství přestávek.

Člověk se unaví, počítač ne. Samozřejmě, že tyto druhy autonomních vozidel by se používaly hlavně na dálkových trasách a výpočty snížení počtu hodin se hodnotí na případy, kdy auto pojede celou cestu na autonomní režim pouze v pravém pruhu za přísného dodržování všech předpisů.