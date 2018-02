PAL-V snad se strojem dokonce na autosalon přiletí. Každopádně se tam liberty ukáže jako vůz, který lze během pěti až deseti minut rozložit z auta na vrtulník. A to je další změna proti ostatní konkurenci. Tak především to nebude žádné „zmáčkni tlačítko a chvíli čekej“, ale pořádná práce venku. Ostatní stroje se ale spoléhají spíš na systém skutečného letadla, tedy s křídly, které potřebuje rozjezdovou dráhu. To Liberty v případě potřeby prostě roztáhne vrtuli a odletí třeba z parkoviště.

PAL-V Liberty

FOTO: PAL-V

O pohon se starají dva letecké motory Rotax. To nejdůležitější, a především to, co má podtrhnout tu možnou sériovou výrobu, je totiž skutečnost, že stroj byl už navrhován tak, aby splňoval veškeré předpisy pro silniční i leteckou dopravu v Evropě i USA. To znamená, že ani u nás by neměl být problém s provozem.

Bližší informace vám zatím neposkytneme. Ty si nechává výrobce až na výstavu. Víme jen, že výroba by měla začít příští rok, což je třeba proti konkurenčnímu slovenskému vozu/letadlu AeroMobil o rok dřív. Níže najděte další články o těchto létajících strojích, o nichž jsme psali v minulosti.