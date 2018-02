U nás jezdí jako taxíky nejčastěji Octavie či Superby, občas člověk potká Mercedes nebo Renault Fluence. Až na naprosté výjimky jsou tato auta vybavená dieselovými motory, což sice znamená nízkou spotřebu, ale ovzduší ve městech to moc nepřidává.

A společné mají jedno - pro milovníka aut to jsou prostě nudné krabice na čtyřech kolech. V Norsku ovšem jezdí jeden taxík, který je pravý opak nudy. Je to současný Ford Focus RS, za jehož volantem sedí Evald Jåstad a vozí zákazníky v okolí města Odda.

Je to pořád Focus, tedy pětidveřový hatchback. Pro taxikářskou práci má všechno, co potřebuje - použitelný zavazadelník a dostatek míst k sezení. Majitel ho vybavil speciálními registračními značkami a také bílými koly a lapači nečistot po vzoru soutěžních speciálů.

První zákazník každého dne je Jåstadův syn Martin, který je dost možná také největším fanouškem tohoto ostrého taxíku. Vozí se jím do školky. Pořád prý tátovi říká, aby přidal; silničky v horách okolo fjordů k tomu samy vybízejí.

Focus RS je pro horské silničky ideální.

FOTO: Ford

Místní překřtili tento Focus na „modrý blesk”. Jåstad má i stálé zákazníky, z nichž nejméně jednoho by člověk možná nečekal - 96letou babičku. Ta využívá taxík i pro cestu z obchodu s nákupem a Jåstad jí pomáhá o to víc - donese jí tašky až do kuchyně.

Samozřejmě, zákazníků je dost i mezi návštěvníky Oddy. Ti jsou většinou velmi příjemně překvapeni tím, jakým autem pro ně objednaný taxikář přijel. S Jåstadem a autem v pozadí si často pořizují selfie.

Jåstadova práce tak má dva bonusy - celý den jezdí špičkovým autem a svým zákazníkům nabízí nevšední zážitky. „Není moc lidí, kteří můžou říci, že žijí svůj sen. Já k nim však rozhodně patřím,” říká.

Během roku a půl, co taxi Focuse RS řídí, urazil zatím Jåstad 127 tisíc kilometrů.