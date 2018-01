Čas od času člověk narazí na repliku nějakého vzácného nebo žádaného auta. Vozy značky Lamborghini jsou takto napodobovány relativně často, někdy s větší, někdy s menší úspěšností.

To, co máme před sebou dnes, je z hlediska pohonného ústrojí tak moc špatně, že horší by to bylo, jen kdyby v útrobách byl elektromotor z pračky a několik olověných autobaterií. Jenže jako celek to je kouzelný výtvor.

Stojí za ním nejmenovaný čínský farmář, který si nemohl dovolit skutečné Lamborghini Aventador Roadster. Tak si ho prostě postavil - v menším měřítku. Pozornost k detailům je úžasná, všimněte si zejména zadního zavěšení typu pushrod - takové má i skutečný Aventador.

Nejlepší na efekt však je pevná skládací střecha, ovládaná elektricky. Neděláme si legraci, pusťte si video níže - stiskem tlačítka tohle autíčko otevře víko motoru a schová pod něj střešní panel.