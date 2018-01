Značka Volkswagen nabízí u svých modelů konzervativní design. Výjimky se najdou, například u arteonu, ale pořád to není „žádný odvaz”. T-Roc to pojetím své přední masky boří – obří maska, nepřehlédnutelné čtvercové diody, sloužící nejenom pro denní svícení, ale i pro směrové ukazatele. Proti golfu má t-roc kratší rozvor, je ale širší a vyšší. Musíme uznat, že naživo mu to vážně sluší a to i v tak nevýrazné barvě, jakou je šedá, jenž mělo zkoušené auto.

Uvnitř vás čeká interiér známý i z dalších současných modelů od Volkswagenu. Znamená to příkladnou ergonomii, dobré zpracování, strohost, ale zároveň určitou premiovost. Notabene ve verzích s obřím skleněným osmipalcovým displejem. Tu a tam ale objevíte levněji vyhlížející plast, kupříkladu ve výplních dveří nebo vzadu v místě, kde jsou výdechy klimatizace.

Volkswagen T-Roc

FOTO: Volkswagen

Volkswagen T-Roc

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Místa skoro jako v golfu



Nabídkou prostoru je na tom t-roc zhruba stejně jako golf, možná nepatrně hůře. Znamená to dostatek prostoru pro čtveřici cestujících, za sebe si bez problémů sedne 185 centimetrů vysoký figurant, jenž před koleny bude mít jistou prostorovou rezervu, nějaký výraznější přebytek volného místa ale nečekejte. Vzadu se sedí relativně vysoko, přední sedačky zase zaujmou příjemně tvrdší výplní i dobrým tvarováním. Nabízí se i černo-bílé čalounění sedadel.

Ostatně, celý t-roc je na poměry konzervativního koncernu až překvapivě individualizovatelný. Je očividné, že VW v případě tohoto modelu cílí na mladší klientelu. Můžete mít čtyři barvy střechy (bílá, šedá, červená a bílá), stejný barevný počet se nabízí i v případě kol. Ty se nabízejí v rozmezí 16 až 19 palců.

Volkswagen T-Roc

FOTO: Volkswagen ČR

Největší kola měla i zkoušená verze. Měli jsme možnost se s ní krátce projet v okolí Rabyně, vesničky v létě plné vodáků, nyní bez jediného turisty. Ani na kočičích hlavách podvozek nebouchal, na zcela prázdné okresní silnici byl i při svižné jízdě podvozek krásně čitelný a neutrální. T-Roc se řídí velice příjemně.

Navíc nabízí pohon všech kol, což je u takto malých pseudoterénních automobilů věc nevídaná a je třeba za to Volkswagenu zatleskat. Pohon 4x4, realizovaný mezinápravovou spojkou Haldex (BorgWarner) páté generace se dodává k oběma turbodieselům a k vrcholnému TSI.

Volkswagen T-Roc

FOTO: Volkswagen ČR

Zezadu vypadá jako zmenšený tiguan, proti němu je mimochodem t-roc kratší o 252 milimetrů.

FOTO: Volkswagen ČR

Motory zatím čtyři, další dorazí vzápětí



Ty jsou zatím v českém ceníku čtyři, a s výjimkou nejsilnějšího TSI de facto kopírují nabídku pro Škodu Karoq. Základem je litrové TSI (85 kW/115 k), následované patnáctistovkou (110 kW / 150 k) a vrcholným dvoulitrovým TSI o výkonu 140 kW, nebo-li 190 koní. Naftové motory zastupuje zatím jediný zástupce, dvoulitrové TDI o výkonu 110 kW a tedy 150 koní.

Prodávat se na českém trhu bude i silnější verze 140kW/190 k, ta však zatím v českém ceníku nefiguruje. Motory se pojí buď se šestistupňovými přímo řazenými převodovkami, nebo se sedmistupňovým DSG. Lákavá kombinace TDI + manuál + 4Motion lze objednat.

Volkswagen T-Roc

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Volkswagen T-Roc

FOTO: Volkswagen ČR

Zkoušený dvoulitrový turbodiesel nemá s t-rocem mnoho práce a od dvou tisíc zabírá jak pro mnohé ikonické motory 1,9 TDI v devadesátých letech. Studený motor je trochu hlučnější, po pár stovkách ujetých metrů se ztiší natolik, že jej vnímáte jen u vytočeného motoru. Což v případě nejsilnějšího dieselu v nabídce není třeba, mezi dvěma a třemi tisíci se krásně nese na vlně mohutného točivého momentu.

V Portugalsku vyráběný T-Roc se řídí podobně jako třeba golf. Na výlety do terénu moc stavěný není, vyjet po zasněžené cestě ale v případě verzí s 4Motion zvládne bez mrknutí oka. Světlá výška 161 mm je jen o trochu vyšší než u běžných automobilů. Z toho vyplývá, že golf vám udělá stejnou nebo i lepší službu než t-roc.

Na poměry Volkswagenu ale jde o natolik originálně tvarované auto, že to mnoho kupců zláká. Stojí od 452 900, tedy zhruba o padesát tisíc více než za kolik začíná několikrát zmiňovaný golf.