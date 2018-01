Narodil se 4. ledna 1973 v Námestově na Slovensku. Po čtyřletém uměleckém studiu designu zahájil v roce 1991 studium produktového a průmyslového designu na Academy of Fine Arts & Design v Bratislavě. V průběhu tohoto studia se zúčastnil designérské soutěže pro značku Škoda, vypsané koncernem Volkswagen. Umístění na druhém místě mu vyneslo možnost nastoupit přímo ve společnosti Volkswagen. Napřed jako praktikant, poté jako designér exteriéru. V roce 1997 získal jako stipendista společnosti Volkswagen AG, na prestižní Royal College of Art titul Master of Art v oboru Design vozidel. V témže roce byl za studii vozu budoucnosti vyznamenán cenou „Giorgio Giugiaro Award for Design Innnovation“. Od roku 1999 byl z pověření koncernu Volkswagen zodpovědný za vývoj designu hypersportovního vozu Bugatti Veyron, a to od prvního náčrtu až po zahájení sériové výroby. V roce 2003 přešel do Ingolstadtu ke značce Audi, kde byl zodpovědný za design různých sériových vozů a studií. Od roku 2006 do 2008 vedoucím Centra pro design exteriéru společnosti Audi AG. V letech 2008-2017 vedoucí oddělení designu ve společnosti Škoda Auto.