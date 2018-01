Mercedes využíval Hitler především pro přehlídky. Byť je otevřený, je také pancéřovaný - má neprůstřelné dveře, podlahu a skla a v zádi je ukrytý výsuvný neprůstřelný panel. [celá zpráva] Kromě Hitlera se v něm vezl při návštěvě Německa například italský fašistický diktátor Benito Mussolini.

O vůz projevil zájem jen jeden kupec, byl ale ochoten zaplatit maximálně sedm miliónů dolarů (asi 145 miliónů korun). Deset procent z prodejní ceny přitom mělo jít na vzdělávací program o holokaustu.

Pod kapotou je kompresorový osmiválec.

FOTO: Worldwide Auctions

Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, jak zní celý název tohoto majestátního vozu, má pod kapotou řadový osmiválec o objemu 7,7 litru. Díky kompresoru - od toho písmeno K v označení - má výkon 230 koní a maximální rychlost 160 km/h.

Vůz byl vyroben v roce 1939 podle přání Adolfa Hitlera a jeho řidiče Ericha Kempky. Hitler v něm byl k vidění minimálně třikrát - při doručení nového auta v říjnu roku 1939, v červenci 1940 po porážce Francie a v květu 1941 po dobytí Jugoslávie a Řecka.

V roce 1943 zamířil na velkou údržbu do Sindelfingenu, továrny firmy Mercedes. V té době ale začínalo spojenecké bombardování Německa a sindelfingenský závod byl poškozen.

Od té doby se o voze moc neví. V roce 1945 zabavila vůz americká armáda, která ho používala ve Francii.

V zádi vozu je výsuvný neprůstřelný panel, který měl vůdce chránit v případě atentátu.

FOTO: Worldwide Auctions

O rok později se stal vůz soukromým majetkem a dostal se do USA, kde zůstal do roku 2004. Tehdy putoval do Evropy a v roce 2009 ho koupil nejmenovaný ruský miliardář.

Pro aukční dům byl nezájme o koupi vozu překvapující. V posledních letech se prodala za vysoké částky řada drobností patřících Hitlerovi. Například předloni v červnu se v Mnichově vydražil jeden pár diktátorových ponožek za zhruba 21 tisíc dolarů (436 tisíc korun). V roce 2011 se v aukci v Británii prodalo za 3000 dolarů (přes 62 tisíc korun) Hitlerovo ložní prádlo s vyšívanými svastikami a diktátorovými iniciálami, loni v únoru v USA vydražili za 243 tisíc dolarů (5,1 miliónu Kč) Hitlerův telefon.