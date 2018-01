Plechová značka na autě, tedy velice komplikovaném zařízení, je patrně ta nejjednodušší věc. Na kráse sice autům nepřidá, potřeba mít ji je ale neoddiskutovatelná.

Plechová tabulka se používá už více jak sto let. Přesto ji možná dnešní přehnaně digitalizovaná doba pošle do propadliště dějin. Možná bude digitální značka koexistovat vedle hliníkových tabulek a kdo bude chtít, připlatí si za tabulku s displejem.

Digitální značka je tvořena displejem, řídicí jednotkou a vyjímatelnou baterií, kterou bude jednou za čas potřeba dobít.

Video

Jak funguje digitální poznávací značka?

Zdroj: Reviver Auto

Na displeji samozřejmě lze zobrazovat nejenom přidělenou kombinaci čísel a písmen, ale vlastně cokoli. Třeba malý vzkaz, že dnes budete fandit Detroitu Red Wings. Vše si nastavujete pomocí aplikace, kterou získáte společně se značkou. A protože v USA nemají na autě značky vepředu, stačí vám jeden displej.

Praktičtější je i fakt, že štítky s kontrolou technického stavu auta by se nemusely vylepovat, aktuální data by se vždy digitálně přepsala. Nabízí se i další využití: během parkování by se na značce mohla objevovat reklama, ale to už je věc, která žádá delší diskusi.

Otázkou je, jak bude značka s displejem zabezpečena proti odcizení - firma říká, že je, ale neuvádí jak.

Registrační značky (RZ) nebo dříve používané státní poznávací značky (SPZ) se používají od samotného počátku automobilismu. Kupříkladu v Rakousku-Uhersku to bylo od roku 1906.