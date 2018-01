„Jmenoval se Kiki a jezdil skvělým autem. Jeho soused byl nedělní řidič a Kiki miloval tanec.” A roztančil souseda, který neuměl svůj vůz Škoda Citigo zaparkovat na úplně prázdné ulici. Kiki na něj mrknul a zmizel, jen se zaprášilo.

„Jmenoval se Choo Choo, mistr závodění, uviděl dívku, jak jede opatrně, a Choo Choo miloval tanec.” A ona dívka se nejprve nesměle, pak trochu víc nechala roztančit ve svém Yeti. Načež závodník Choo Choo bryskně vyrazil kupředu.

Vyrazili do světa, viděli v něm spoustu problémů - a všechny vyřešili tancem. Babičku s rukama plnýma tašek, která zprvu na tancování náladu moc neměla, i dva drsně se tvářící teenagery na skútru.

Ne, že by se ta písnička nějak rýmovala. Ne, že by auta, která reklama propaguje, byla nějak světoborná nebo zbrusu nová. Ne, že by slovní hříčka „coincidance” - „coincidence” jako náhoda a „dance” jako tanec - nebyla trochu trapná.

Ale rytmy i jednoduchý tanec Kikiho a Choo Choo jsou tak chytlavé, že si budete chtít trsnout taky, ať běžně posloucháte cokoli. A váš den rázem bude lepší, i pokud jezdíte autem značky Hyundai.