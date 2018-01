Původní myšlenka za dnes legendárním sporťákem AC Cobra pramenila od Carrolla Shelbyho - britský sporťák s americkým osmiválcem. Tím motorem byla 289 V8 od Fordu, kde číslo 289 znamená objem v kubických palcích. Ve srozumitelnějších jednotkách to je 4,7 litru.

O pár let později chtěl Shelby s Cobrami závodit, ale na to potřeboval pod kapotou víc síly. Vznikla tedy třetí generace šasi s označením Mark III, která byla oproti Mark II hlavně o něco širší. To aby se pod kapotou vešel větší motor 427 V8 rovněž od Fordu. 427 kubických palců znamená sedm litrů objemu.

Podle pravidel FIA muselo pro homologaci do závodů být vyrobeno 100 aut. Shelby ale stihl vyrobit jen 51 kusů v daném termínu, takže když do továrny přišli inspektoři, homologaci autu neudělili.

Nezaměnitelné tvary a obrovská síla pod kapotou, to je 427 Cobra S/C.

FOTO: RM Sotheby's

Shelby tedy na zbývající šasi zrušil objednávku, dokončil další dvě, které tehdy byly rozpracované, a z výsledných 53 aut prodal 16 kusů privátním týmům, jedno poslal vývojovému oddělení Fordu a dvě si nechal jako prototypy.

Zbylých 34 kusů bylo nalakováno a upraveno na silniční auta. Zůstalo všechno ze závodní verze - dvě odlehčené baterie, chladič oleje, nýtovaný nasávací otvor na kapotě, rozšířené blatníky, postranní výfuky i palivová nádrž s objemem 159 litrů.

A samozřejmě zůstal také motor - sedmilitrový osmiválec, který dával 500 koní. V 60. letech to bylo obrovské číslo, zejména na auto, které vážilo jen něco přes tunu. V12 v Lamborghini Miura tehdy nabídla „jen” 350 koní, kategorie dnes známá jako supersporty se teprve rodila. Původně závodní Cobry byly prodávány s označením 427 Cobra S/C - jako „semi-competition”, „polo-závodní”.

Motor dává ze sedmi litrů objemu 500 koní.

FOTO: RM Sotheby's

Kousek, který si můžete prohlédnout na fotkách, je právě takovým autem. Má číslo šasi CSX 3040, byl dokončen v roce 1966 a od té doby vystřídal několik majitelů, z nichž někteří s ním i závodili. Od roku 2001 je u posledního majitele, který ho nechal zrenovovat do stavu, kterým se můžeme dnes pokochat.

Všechno na tomhle autě je originální, poznamenává Mike McCluskey, odborník na Cobry, který onu renovaci prováděl. Cílem renovace bylo zachovat co nejvyšší originalitu. „CSX 3040 dnes představuje nejlepší exemplář ze všech existujících S/C, jaký dnes můžete získat,” říká McCluskey.

Renovace byla důkladná a ve špičkové kvalitě.

FOTO: RM Sotheby's

A získat ho skutečně můžete, pokud máte dostatečně nadité kapsy. Bude na prodej v aukci Arizona 2018, pořádané domem RM Sotheby's ve Phoenixu 18. a 19. ledna. Odhad výsledné ceny míří mezi 2 a 2,4 miliónu dolarů, tedy cca 42,5 až 51 miliónů korun.

Kdyby nic jiného, jistě znáte tu reklamu, ve které „nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí nudy”. Tak pokud to pomyšlení také nesnesete a nacházíte se v takové situaci, zpříjemněte si to své nedělní odpoledne touhle nádhernou Cobrou.