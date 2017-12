Kořeny kombinace symbolů kola a křídel sahají až do počátečních let klasického Mini. Když British Motor Corporation (BMC) uvedla v roce 1959 svůj Morris Mini-Minor na trh společně s technicky shodným Austinem Seven, nesl prvně jmenovaný model logo značky Morris. To bylo tvořeno červeným býkem a třemi modrými vlnami – symbolem města Oxford – v kruhu se dvěma stylizovanými křídly po stranách. Naproti tomu sesterský model, který byl od roku 1962 označován jako Austin Mini, nesl své šestiúhelníkové logo se jménem a emblémem značky nad maskou chladiče.