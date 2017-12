Automobilce Tesla není v některých věcech radno příliš věřit a proklamace ohledně budoucnosti k nim patří. Většinou je třeba obezřetnosti u dat příchodů nových produktů na trh, ovšem v případě tahače, nazvaného jednoduše „Semi”, panovala značná skepse i ohledně technických parametrů.

Podle webu Electrek získal Adam Jonas, člen vedení analytické společnosti Morgan Stanley, informace o tom, že velká řada technických informací prezentovaných Teslou ohledně tahače se zakládá na pravdě. Potvrdil je partner Tesly z testování, firma XPO Logistics.

Společnost XPO Logistics spolupracovala s Teslou na testování tahače během posledního roku a půl. Její vedení potvrdilo mimo jiné to, že tahač Tesly je skutečně lepší než dieselová konkurence v rychlosti při jízdě do 5% stoupání s nákladem. Také dobíjecí časy při testování odpovídají proklamacím, stejně jako maximální hmotnost nákladu.

Tesla Semi

FOTO: Tesla

Jediné, co XPO nepotvrdilo, je dojezd na nabití. Tesla sama hovoří o cca 800 kilometrech při plném zatížení, vzdálenost z říše snů pro osobní „bateriové” elektromobily. Ovšem to, že XPO tuto informaci nedokázalo potvrdit, neznamená, že tahač takový dojezd mít nebude.

Podle webu Electrek se současnými technologiemi baterií takový dojezd možný není. I analytici se shodují, že by bylo třeba výrazného posunu v technologiích. Za současného stavu by bylo potřeba kapacity cca 1 MWh, desetkrát tolik, kolik nabídne Model S P100D, a to by bylo drahé a těžké. Připomínáme, že finální cena vozu dosud není známa. Přesto má Tesla okolo tří set objednávek.