Odolnost laku není jen proti UV záření nebo odletujícícm kamínkům. Určitě „na vlastní auto“ znáte, že rotující kartáče automyčky dokážou na laku vytvořit fantaskní obrazce, které už nikdy dolů nesundáte. Proto také lidé s drahými vozy nikdy do takového zařízení nejezdí a raději si nechávají auto čistit sice dráž, ale ručně, pečlivě a bez poškození.

Přesto se automobilky snaží vytvořit laky, které by co nejvíce odolávaly mechanickému poškození. A tak v americkém Michiganu, kde je jedno z technologických center Nissanu, mají miniaturní automyčku. Je to box o rozměrech asi jednoho kubického metru a uvnitř je jeden rotující kartáč s desetitisíci štětinami. Ten se dokáže roztočit až na 180 ot./min. Dovnitř se pak vhání také voda a případně saponáty, aby se co nejlépe simulovalo prostředí v automyčce.

Ve videu můžete vidět, že uvnitř je model Nissanu 370Z. To se samozřejmě normálně neděje. Vkládají se tam jen lakované plechy, na které se nasypou i nečistoty, aby prostředí bylo opravdu věrné. Tahle se každá destička s lakem projede testovacím mytím asi tisíckrát.