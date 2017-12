Každá automobilka by chtěla, aby její auto dostalo pět hvězdiček z testu EuroNCAP. Dá se to skvěle marketingově prodat. Naopak čím méně hvězdiček auto získá, tím méně chce automobilka o výsledku mluvit. Přesto, pokud je výsledek vážně tristní, pozornosti médií to neujde - jako tentokrát v případě Fiatu Punto. [celá zpráva]

Ovšem punto bylo jediné auto s tak mizerným hodnocením. Žádný ze zbylých patnácti testovaných vozů se nedostal pod tři hvězdičky. V tabulce níže ovšem najdete řádků 17, protože některá auta byla testována dvakrát - jednou ve standardní verzi, podruhé s příplatkovými bezpečnostními prvky.

To dnes znamená povětšinou elektronické asistenty a hlídače. Ty mají velkou váhu, EuroNCAP musí udělit nula hvězdiček autu, které nic takového nemá - a právě zde hledejme původ tristního hodnocení Punta, byť by bylo nejhorší i v průměru ostatních hodnocení. Ochrana dospělého pasažéra byla hodnocená jen 51 procent.

Od Jaguaru F-Pace člověk jistou bezpečnost očekává.

FOTO: EuroNCAP

Za nejlepší naopak můžeme považovat snad kterékoliv auto, které dosáhlo na pět hvězdiček. Jaguar F-Pace, Kia Stinger a Kia Stonic s příplatkovou bezpečnostní výbavou mají hodnocení ochrany dospělého pasažéra nad 90 procenty. Hyundai Kona, další auto s pětihvězdičkovým hodnocením, se 90 procentům velmi blíží.

Všechna auta, která dostala pět hvězdiček, spojuje jedno - jsou relativně nová. Fiat Punto je naopak na trhu od roku 2005, takže mu táhne na třináct. Ve světě aut to je celá věčnost.

„V roce 2017 jsme viděli spoustu dobrých aut, která získala pět hvězdiček. Polo, Fiesta nebo Ibiza nyní mají ve standardu pokročilé bezpečnostní technologie, které nabízejí to nejlepší v předcházení srážce i v pasivní bezpečnosti,” uvedl na adresu výsledků Michiel van Ratingen z vedení EuroNCAP.

Toyota Yaris ukázala, že auto nemusí být drahé, aby bylo bezpečné.

FOTO: EuroNCAP

Zajímavou informací ovšem je, že pokud chcete co nejbezpečnější auto, nemusíte utratit hodně přes milión korun. Hyundai Kona a Toyota Yaris získaly nejlepší hodnocení, byť se dají koupit od 460, resp. od 278 tisíc korun.

Také vidíme, že SUV není zárukou bezpečnosti - Dacia Duster získala jen tři hvězdičky, méně než např. zmíněný Yaris nebo i Toyota Aygo se systémem Safety Sense. A konečně ani opravdu malinké auto nemusí být „rakev na kolech”. Kompletní výsledky najdete v tabulce níže.