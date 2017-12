Je to měsíc, co jsme vás informovali o rychlostním rekordu Koenigseggu Agera RS, který dokázal na uzavřené silnici v Nevadě jet rychlostí 444,6 km/h.

Nejrychlejší sériové auto světa: Koenigsegg Agera RS

FOTO: Koenigsegg

Jak je to jednoduché, se můžete podívat ve videu. Vypadá to tak snadně. Vždyť řidič Niklas Lilja, který je testovacím jezdcem firmy, si ještě ve stovce kontroluje utažení pásů a ve 160 km/h protahuje prsty na ruce. A pak už auto letí rychleji a rychleji… Myslíte, že byste to zvládli také? Možná ne. Už okolo 200 km/h se totiž začíná obzor lidských očí zužovat. Oči už nestíhají zpracovávat a předávat informace a člověk má pocit, že jede v tunelu. Kolem 250 km/h netrénovaný jezdec vidí před sebou jen úzký průzor.

Jaké je to při rychlostním rekordu? Tak na to se budete muset zeptat Niklase Lilji. Každopádně ve velkých rychlostech už není možné držet volant jen tak laxně. I miniaturní natočení znamená ohromnou výchylku. Proto profesionální jezdci tvrdě trénují ramenní svaly, protože je třeba volant držet velmi pevně.

Ale zpátky k videu. V něm je vidět rychlost 458 km/h. Tuto hodnotu samozřejmě v oficiálních tabulkách nenajdete. Rekord se jede tak, že na stejné trati jede vůz tam a obratem zase zpět, aby se vyloučily i povětrnostní vlivy. Průměrná hodnota se pak zapíše jako výsledek.