Auta kategorie MPV většinou nebývají moc zajímavá. Jejich cílem je nabídnout velký vnitřní prostor a jeho co nejlepší variabilitu, takže nezřídka vypadají jako dodávky - a až na světlé výjimky taky zhruba jako dodávky jezdí. Dvanáctiválcové MPV neexistuje na světě snad žádné, pokud někdo jako Brabus nenacpal V12 do Mercedesu třídy R.

Žádné - až na Bertone Genesis z roku 1988. Podle jména asi tušíte, že se jednalo jen o koncept a že na sériovou výrobu nedošlo, a tušíte správně. Představil se v roce 1988 na autosalonu v Turíně.

Snad měl Genesis výkonnou klimatizaci, prosklení je velmi bohaté.

FOTO: Bertone

Jestli na své místo ve výstavní hale dojel po svých, nevíme. V každém případě, v útrobách vozu pracoval dvanáctiválec z Lamborghini Countach o výkonu 455 koní. Byl spojený s třístupňovou automatickou převodovkou TorqueFlite od Chrysleru, který v té době značku Lamborghini vlastnil.

Jakožto MPV musel být Genesis hlavně praktický. Designéři se skutečně zaměřili na co největší variabilitu interiéru, takže se všechny sedačky můžou pohybovat nezávisle na sobě. Sedadlo spolujezdce má dva sedáky, jeden vpředu, druhý vzadu, a opěradlo se může otočit o 180 stupňů, aby se pasažér mohl lépe bavit s těmi vzadu.

Vůz má de facto tři řady sedadel, ale jen pět míst k sezení. Ono páté sedadlo je v druhé řadě, je tu osamocené a je uprostřed. Cílem možná bylo nabídnout všem dost místa do šířky, ale dovedeme si představit, jak dva sourozenci na zadních sedačkách budou otravovat třetího, sedícího „na stupínku”, blíž k rodičům a nevida, co se uličníci vzadu chystají mu zrovna provést.

Sedět uprostřed a být neustále otravován bratry zezadu by muselo být za trest.

FOTO: Bertone

Všimněte si také provedení předních míst. Sedáky tu jsou zároveň podběhy předních kol a prostor pro nohy je v samotné špici vozu. Zmíněné otočení sedadel proti směru jízdy je tak jen otočením a posunutím opěradel. Jak může být takovéto uspořádání pohodlné, jak snadno se bude na přední místa nastupovat - křídlovými dveřmi, považte - a jak moc místa na nich bude, si neděláme velké iluze.

Tím spíš, odhadujeme-li uložení motoru mezi řidiče a spolujezdce, pohon zadních kol a převodovku u nich. Velikost V12 neošidíte a tohle je jediné místo, kam se podle fotek motor vejde. Troufáme si odhadnout, že většina servisních úkonů by vyžadovala motor vytáhnout z auta spodem ven.

Místo řidiče moc prostorně nevypadá. Všimněte si, že sedák je na podběhu kola.

FOTO: Bertone

Zbytek auta ale byl údajně velmi prostorný. Byť rozvor 2 650 mm není kdovíjak dlouhý, pokud posadíte řidiče a spolujezdce na přední kola, zbyde vám místa spousta. Celková délka vozu byla 4 475 mm, takže to zas tak ohromné auto nebylo, byť šířka rovné 2 metry mu dodávala masivnost po vizuální stránce.

Karosárna Bertone jistě nikdy tohle auto nenavrhovala s cílem ho vyrábět masově. Bylo by příliš drahé jak na pořízení, tak i na provoz, a tudíž by mělo velmi úzkou cílovou skupinu zákazníků. Kdyby ale vzniklo aspoň pár kousků, dnes by z něj byl velmi cenný sběratelský kousek.