Kia odhalila před autosalonem dvě fotky. Nejdřív jednu zezadu. I americká média, která ji přinesla jako první, zkonstatovala, že vlastně není o čem psát. A tak Kia zareagovala uvolněním druhé fotky – tentokrát zepředu.

Tady už je vidět nějaká změna. Především na předních světlech, která jsou užší a mají jinou grafiku. Také přední nárazník má pravené vstupy vzduchu, když postranní části jsou lemovány stříbrným C. A co dál? Bohužel nic.

Inovovaná Kia Sorento

FOTO: Kia Sorento

Kia slibuje, že tohle sedmimístné auto bude mít pohon všech kol na objednávku, že zvládne i náročnější terén než jen polní cestu a pak už nic. Uvidíme už zítra. To bude představení, tak snad nás překvapí alespoň nějakými novými motory.

A jaká vlastně Kia Sorento je? Protože jde vlastně o vůz určený pro Ameriku, je to opravdový koráb. Vždyť na délku měří 4,8 metru, na šířku 1,9 metru a na výšku 1,7 metru. Na evropské poměry je to auto trochu nezvyklé. Vzbuzuje respekt. To, co ale na autě zastarává nejrychleji, je interiér. Tak doufáme, že tady se firma trochu polepší. Pokud chcete, tady najdete náš celý test auta, ale s naftovým agregátem, který se do USA nedodává. [celá zpráva]

Kia Sorento

FOTO: LL