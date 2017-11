Už v roce 2019 se má prodávat první elektrifikovaná Škoda Superb s plug-in hybridním pohonem, kterou budou vyrábět v Kvasinách.

V roce 2020 se vedle hybridu objeví první čistě elektrická Škoda. Zatím má firma jen studii studii Škoda Vision E, kterou už prezentuje na autosalonech ve světě.

Koncern Volkswagen, jehož je Škoda Auto součástí, investuje do konce roku 2022 do elektromobilů, autonomního řízení a služeb nové mobility 34 miliard eur (870 miliard korun). Celkové investice skupiny v příštích pěti letech dosáhnou 72 miliard eur (1,8 biliónu korun). Vyplývá to z plánu výdajů na období 2018 až 2022, který v pátek schválila dozorčí rada.

„S nyní přijatým okruhem plánování pokládáme základy, aby se z Volkswagenu stala do roku 2025 světová jednička v oblasti elektrické mobility,“ řekl generální ředitel Matthias Müller.