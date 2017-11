Tesla Roadster bylo v roce 2008 první auto automobilky Tesla Motors a zároveň první sériové elektrické auto s lithium-ionovými bateriemi, které zároveň ujelo více než 200 mil (320 km) na jedno nabití. O téměř deset let později se představuje druhá generace Tesly Roadster. Prvenství s bateriemi už nezíská, ale míří na dojezd 1 000 km na jedno nabití.

Celý svět čekal odhalení elektrického tahače značky Tesla, věc, ke které jsou skeptici i realisté kritičtí ještě více než k běžným osobním autům na elektřinu. Dostavilo se ale překvapení - nový Roadster, který je, na rozdíl od Modelu 3, po vizuální stránce opravdu sexy.

Je to spíš targa než roadster.

FOTO: Tesla Motors

Nepřipomíná žádnou jinou Teslu minulosti, spíš by v něm člověk našel koncepty lotusů z pařížského autosalonu roku 2010. Zaujmou tenoučká a skoro až ďábelsky zamračená přední světla a snad ještě tenčí zadní světla - jsou v podstatě jen LED pásky na zádi auta a když nejsou rozsvícená, téměř nejsou vidět. A samozřejmě, gigantický difuzor pod zadním nárazníkem nepřehlédne snad nikdo.

Co také málokdo přehlédne, je fakt, že nový Roadster není tak úplně roadster. Na první pohled by se dokonce mohlo zdát, že to je kupé, ovšem není tomu tak. Koncept - nic jiného to totiž zatím není - má odnímatelný střešní panel. Nejpřesnější označení by tak bylo „targa”, ovšem na tohle označení má registrovanou ochrannou známku Porsche. A slovo „Roadster” ve jménu nové Tesly je spíš obchodní označení než typ karoserie.

Difuzor pod zadním nárazníkem stěží kdo přehlédne.

FOTO: Tesla Motors

Automobilka Tesla rovnou s představením konceptu zveřejnila i technická data - nebo by se to tak na první pohled mohlo zdát. Jsou to cíle, ke kterým se vývojáři mají propracovat; žádné z těchto čísel ještě nebylo ověřeno v praxi. Ovšem, čísla to jsou skutečně ohromující.

Začněme zrychlením na 60 mph (97 km/h) - 1,9 vteřiny. Na 100 mph (161 km/h) to má Roadsteru trvat 4,2 s, s čtvrtmílovým sprintem se má vypořádat za 8,8 vteřiny a maximálka má být přes 250 mph, tj. přes 402 km/h. Baterie mají mít kapacitu 200 kWh - dvojnásobek oproti současnému maximu u Modelů S a X - a dojezd na jedno nabití má být 620 mil, tedy 998 kilometrů. Taková čísla mají být podle Elona Muska dost na to, aby pohřbila spalovací motory.

V interiéru je jasně znát, že se díváme na koncept.

FOTO: Tesla Motors

Známe dokonce i ceny, za které se bude novinka prodávat. Základ je 200 tisíc dolarů (cca 4,34 miliónu korun aktuálním kurzem) a při rezervaci bude nutné složit zálohu 50 tisíc dolarů (cca 1,09 milionu korun). Hned zkraje ovšem bude k dispozici edice „Founders Series”, limitovaná počtem 1 000 vyrobených kusů. Bude stát rovný čtvrtmilión dolarů (5,43 milionu korun), splatný rovnou jako záloha při rezervaci. S tím pohřbením spalovacích motorů to tedy možná nebude tak horké, soudě dle cen.

Kdy se Roadsteru dočkáme na silnicích, zatím není známo. Tesla zatím nedokázala ani rozběhnout výrobu Modelu 3, o kterém se říká, že firmu buď konečně pošle do černých čísel, anebo ji dovede do záhuby. Na Wikipedii se objevil rok 2020 jako rok příchodu druhého Roadsteru na trh, ale to není ověřená informace. A Tesla je známá tím, že její novinky na trh přicházejí měsíce po slibovaných datech.