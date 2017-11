Grandland X má sice ve jméně „grand”, tedy „velký”, ale sedmimístnou variantu nenabízí. Značka Opel chce přijít s ještě větším SUV, do kterého si za třetí řadu sedaček budete moci připlatit. Oznámil to šéf automobilky Michael Lohscheller jako součást plánu změn PACE, spojenýého s přechodem Opelu z koncernu GM do PSA.

Nové SUV bude podle Lohschellera založeno na platformě EMP2, kterou vyvinul koncern PSA a jako koncept se představí zkraje příštího roku. Produkční varianta se má od roku 2019 vyrábět v továrně v Eisenachu. Víme také, že novinka nahradí MPV Zafira/Zafira Tourer a že bude možno ji pořídit s plug-in-hybridním pohonným ústrojím. To je zatím vše.

Současná Zafira bude mít v roce 2019 už osm let za sebou, což je běžně nejvyšší čas na generační obměnu. Její konec ale bude mít i druhý důvod - přechod z platforem koncernu GM na ty z koncernu PSA. Nejistou budoucnost má z tohoto důvodu řada modelů značky Opel.

Patří k nim i druhá generace modelu Insignia. Ta se objevila na trhu teprve letos, ale šéf koncernu PSA Carlos Tavares chce její výrobu rychle ukončit, aby PSA nemuselo platit koncernu GM za použití platformy Epsilon II, která je základem minulé i současné Insignie. Model na nějaké platformě od PSA, který by současnou Insignii nahradil, by se navíc mohl prodávat i v Číně, kde se současná Insignia prodává s drobnými úpravami jako Buick Regal.

Brzký konec prý čeká také kabriolet Cascada a nejasnou budoucnost má i minivůz Karl. Sdílí totiž technický základ s Chevroletem Spark a vyrábí se v továrně GM v jižní Koreji, stejně jako Spark. Podle Lohschellera by všechny modely Opel měly stát na platformách PSA EM1 a EMP2 nejpozději do roku 2024.