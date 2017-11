Značka z Ingolstadtu bude mít hodně co dělat, aby všechny tyto novinky připravila a uvedla v život. Vždyť všechny mají být v roce 2018 představeny, a dokonce mají být už i vyráběny.

Půjde o kombinaci jak zcela nových jmen, která zatím neznáme, tak i o rozšíření současných řad. Ano, samozřejmě že nepůjde opravdu jen o nové modelové řady. Do těch sedmnácti aut se započítávají i speciální verze, jako je například RS. Které to budou? Předpokládáme, že se objeví Audi Q5 RS, nová řada Audi Q3 také bude mít sportovní verzi a nesmíme zapomenout ani na RS5.

Na Audi A6 se dá skvěle vydělat. Proto je nová generace tak důležitá.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

A co z těch nových generací a modelových řad? Hodně pozornosti už teď poutá to nejlepší, co Audi bude mít v nabídce – velké SUV Q8. To má být opravdu velká pecka, která bude stát snad i nad nedávno představenou Audi A8. Hodně se sází na novou generaci Audi A6. Tohle auto je stěžejní pro ten ideální poměr prodeje vs. ziskovost.

A co dál? Přijde třeba Audi R8 GT, vůz s vidlicovým šestiválcem, takže taková základní řada. Přijde elektrifikovaný speciál E-Tron a možná (?) se dočkáme i maličkého Audi A1.