Po deseti letech výroby odchází tohle malé sportovní kupé do důchodu. Nová generace zatím nebyla nikdy zmíněna. Když se ve vedení automobilky novináři ptali, byli odbyti neutrální odpovědí, která může znamenat ledacos. Ale bohužel z 90% spíš znamená, že s tímhle autem je amen.

Tedy vlastně poloviční amen. Nové kupé by mělo přijít asi za pět let. Ovšem jen jako elektromobil, na podvozkové skupině MEB, tedy právě té, která je určena pouze pro vozy poháněné elektřinou. A ani to není úplně jisté. Kauza Dieselgate odebrala koncernu hodně peněz, takže uvidíme, jestli nakonec kupé nepadne úplně.

Scirocco byl supervůz

V dobách, kdy Volkswagen byl ještě stále lidový vůz, tedy v sedmdesátých letech minulého století, se objevil model Scirocco. A byl to úspěch. Půl miliónu vozů není málo. Druhá generace se měla stejně dobře, takže automobilka rozhodla, že bude kout železo, dokud je žhavé. A tak uvedla i model Corrado. Ale bohužel to už takový úspěch nebyl. A tak skončily oba vozy - Scirocco v roce 1992.

První a poslední generace Volkswagenu Scirocco

FOTO: Volkswagen

O šestnáct let později přišlo nové a moderní vozidlo, které mělo zcela novou tvář. Jinou než všechna ostatní auta. A právě tady vstupuje ukončené scirocco do historie. Podle něj se totiž změnila kompletně celá tvář modelových řad společnosti Volkswagen.