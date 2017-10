Autosalon v Tokiu bude v asi v režii Hondy. Honda tu totiž bude slavit šedesátiny a také významný milník své nejprodávanější motorky na světě. A když už bude stánek tak nacpaný, bude určitě zájem i o další netradiční kousek, jakým je koncept Riding Assist-e.

Honda Riding Assist-e

FOTO: Honda

Tahle motorka totiž nespadne. V nízkých rychlostech pomocí gyroskopů totiž bude sama stát. Pomůže to všem těm, kteří si na motorce nejsou úplně jistí, ale i všem ostatním, protože prostě už nikdo neupadne při pomalém kličkování mezi auty. Ano, Honda už podobný projekt před několika měsíci ukázala (stejné jméno, jen to –e na konci nebylo), ale to šlo spíš o vývojovou verzi. Tohle by už mělo být tak blízko k sériové výrobě, že už se snad i štelují stroje na linkách.

Zatím nemáme žádné bližší informace, ale pravděpodobně bude gyroskopický vyrovnávač podobný tomu, jaký funguje třeba u vozítek segway, jen tady budou kola v jedné stopě. Samozřejmě že technicky je zapotřebí umístit tuto součást co nejníže, takže předpokládáme, že bude v těle motocyklu na jeho „břiše“.

Motocykl bude elektrický, jak je to dnes moderní. Ale tyto první fotografie ukazují, že elektromotor by se měl usadit na tradičním místě pod sedadlem a ne v zadním náboji kola, jak je to dnes obvyklé.

O dalších vlastnostech motocyklu (například, proč má na budících na fotografii napsáno Mode 4) nebudeme spekulovat. Honda hodlá podrobné informace o motocyklu poskytnout až na autosalonu.