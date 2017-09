Zajímavostí nového šampionátu je to, že jde o první „velký” závod jen částečně upravených elektrických automobilů. Šampionát se pojede v rámci závodů formule E, která příští rok vstoupí do pátého ročníku. Dvacítka jezdců bude v rámci Jaguar I-Pace eTrophy bojovat na tratích v Hongkongu, Paříži, New Yorku nebo v Sao Paolu.

I-Pace má rozměry 4,7 × 1,9 × 1,6 m a je postaveno na zcela nové platformě, která má být právě přizpůsobena elektrickému pohonu. Kola v rozích a mezi nimi v podlaze celá sada akumulátorů. To výrazně zmenšuje zástavbu a zvyšuje prostor pro cestující a jejich zavazadla. Tento model má hned dva zavazadelníky, byť ten vpředu je spíš symbolický – 28 litrů. Ten vzadu už ale nabízí 530 litrů.

Závodní verze Jaguaru I-Pace (2017)

FOTO: Jaguar

Nový model pohání dva elektromotory – každý u jedné nápravy. Jaguar si je vyvinul sám, aby co nejvíc dokázal uspořit místo. Svoje vlastní požadavky tak přetavil do konstrukce dlouhé pouhých 500 mm s průměrem 234 mm. Každý z elektromotorů přitom nabízí výkon 147 kW (200 k) a točivý moment 350 Nm. Celkově tak auto nabídne 294 kW (400 k) a 700 Nm.

Prodej I-Pace příští rok



Akumulátory si prý značka vyvinula sama. Jde o vodou chlazené Li-On akumulátory s kapacitou 90 kWh. Podle amerických norem NEDC by mělo auto ujet na jedno nabití akumulátorů 500 km. Zrychlení přitom by mělo být opravdu solidní – na stovku zrychlí za 4,2 sekundy.

Závodní verze Jaguaru I-Pace (2017)

FOTO: Jaguar

Jaguar I-Pace Concept – zde ještě v podobě konceptu.

FOTO: Jaguar

Cena za model I-Pace, který se začne prodávat příští rok, nebyla oznámena, stejně jako finanční podmínky závodů eTrophy. Jaguar plánuje, že příští rok se v rámci tohoto projektu pojede 10 závodů, jezdci budou mít k dispozici kompletní servis včetně nastavení vozu a zpracování dat ze závodů.

Jaguar nedávno oznámil, že od roku 2020 budou mít všechny nové modelové řady elektrický pohon, buď hybridní, nebo bez spalovacího motoru. [celá zpráva]