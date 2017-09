Smart už vyjel se svým autem na světlo. Jmenuje se Smart Vision EQ ForTwo. A je to auto, ve kterém asi spousta z vás nechce nikdy sedět. Jde totiž o vizi autonomního vozu, který nemá volanty ani pedál a řídí si sám. Tvarově vychází právě ze standardního modelu, je ale mnohem modernější a má například kruhové otočné dveře.

Video

Smart Vision EQ ForTwo; Zdroj: Smart

Vše se ovládá na velkém 24palcovém displeji, doplněném o dva menší čtyřpalcové. Samozřejmě je možné vše ovládat i hlasem nebo mobilem.

Tohle auto má ukazovat, jak může vypadat budoucnost v carsharingu – přivolat si auto mobilem, nechat se zcela bez účasti na řízení převézt do cílové oblasti a pak nechat auto, ať si samo zajede k nabíječce. Ano, i tohle by mělo umět. Samozřejmě že si vůz sám nepřipojí kabel do zásuvky, ale nabije se pomocí magnetické indukce.

Auto používá Li-On akumulátory o kapacitě 30 kWh. Výkon elektromotoru zatím Smart nezveřejnil.

Blízko k výrobě

I Mercedes nabídne malé auto s elektromotorem. Jmenuje se EQ A concept. Jak je známo, písmena EQ jsou vyhrazena u firmy nové řadě, která bude kompletně elektrická. Zatímco ostatní řady dostanou například hybridní technologie, EQ na zcela nové elektrické platformě nebude mít se spalovacími motory nic společného.

Mercedes EQ A concept

FOTO: Mercedes

Loni představený Mercedes-Benz Generation EQ

FOTO: Mercedes-Benz

Označení EQ jste mohli vidět už minulý rok na konceptu velkého SUV. Toto druhé EQ má ale k výrobě mnohem blíž. Uvidíme, co nám o voze řekne firma na autosalonu ve Frankfurtu 12. září.