Před 80 lety vznikla Toyota. Značka, která psala automobilové dějiny

Kdybychom hledali na každém kontinentu jednu automobilovou značku, která nejvíc ovlivnila dopravu na světě, pak by to v Asii byla japonská Toyota. A kdybychom dělali seznam značek celosvětově, pak by na stupních vítězů stála určitě zase Toyota. Letos značka slaví osmdesát let.