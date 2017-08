Mercedes nehodlá tentokrát ukazovat nic menšího než to nejlepší, co má. To úplně nejlepší z nejlepších. Vždyť kabriolet třídy S je auto na opravdu tom pomyslném vrcholu. Stejně tak, jako kabriolet, se změní i kupé.

Mercedes-Benz S Cabriolet dostane facelift

FOTO: Mercedes-Benz

Na výstavním stánku pak bude ještě uváděna nová řada EQ, což má být celý soubor elektromobilů. Nový podvozek, nový motor, nové vlastně všechno. První vůz jsme viděli už před rokem. Další mají následovat.

Mercedes-Benz Generation EQ

FOTO: Mercedes-Benz

Ale to nejdůležitější bude na stánku velmi placaté, velmi dlouhé a bude to mít motor o objemu 1,6 litru. Ne, nebude to žádný rodinný vozík, bude to hypersport Mercedes-AMG Project One. Motor jak z Formule 1, kdy tak malý objem bude rozmístěn v šesti válcích a o ten hlavní příděl dynamiky se postará několik elektromotorů. Auto to má být tak rychlé, že už dnes, kdy nikdo neviděl ještě ani světlo a na autosalonu bude ještě jen koncept, se na něj sbíhají objednávky.

Mercedes-AMG Project One

FOTO: Mercedes-Benz