Proč se tak divíme? V téhle velikosti (ale dnes už i ve větších vozech) už se moc pohon všech kol nenosí. Vezměte si třeba francouzský Peugeot, který dokonce nedal pohon na všechna kola ani velkému crossoveru 5008, který je konkurentem třeba Škodě Kodiaq.

Volkswagen T-Roc ale nabídne jak předokolku, tak i elektronicky řízenou vícelamelovou mezinápravovou spojku. Její funkci navíc bude možné ovládat pomocí ovladače, kde si řidič navolí z jízdních režimů Street, Snow, Offroad a Offroad Individual. A to není všechno. V nabídce bude i chytrý podvozek a řízení, což bude možné ovládat pomocí pětice nastavení Comfort, Normal, Sport, Eco a Individual.

Technicky na výši

Další překvapení nás čeká při pohledu do technických údajů. Tohle auto má zcela očekávané malé motory, ale také třeba velký naftový i benzínový dvoulitr se shodným výkonem 140 kW. Opět u tak malého vozu nečekané. Jinak ale je to tradiční nabídka: 1.0 TSI (85 kW/200 N.m), 1.5 TSI Evo (110 kW/250 N.m) a již zmíněný 2.0 TSI (140 kW/320 N.m). TDI mají tradiční 1.6 TDI (85 kW/250 Nm), 2.0 TDI (110 kW/340 Nm) a to nejsilnější se 140 kW a 400 Nm. Nejslabší verze nejdou spojit se čtyřkolkou.

Netradiční VW

Design by nás překvapil, kdybychom nedostávali od koncernu postupně dávkované lákavé, málo říkající fotky dopředu.

Takže už dávno jsme věděli, že T-Toc bude jiný než všechny ostatní vozy značky. Konečně auto se svébytným designem. Podívejte se třeba na masku chladiče, jejíž rámování je protaženo až nad světla. Nebo falešné vstupy vzduchu v nárazníku, kde ty krajní mají zase krajku z LED diod pro denní svícení.

Oplastování má odkazovat na terénní schopnosti, i když auto stojí na podvozkové platformě MQB, jen lehce zvýšené. Takže nemůžeme v žádném případě říct, že jde o terénní vůz.

Interiér je opět částečně originální. Tradiční ovladače, výdechy, budíky, navigace apod. doplňuje barevné propojení exteriérové barvy s interiérem. Auto dlouhé 4230 mm, 1819 mm široké a jen 1573 mm vysoké má zavazadelník o objemu 445 l nebo při sklopení zadních opěradel (dělené v poměru 60 : 40) 1290 l.

Hlavním lákadlem toto auta je až nezvyklá úroveň individualizace vozu. Tak například střecha může být černá, hnědá nebo bílá, laků karoserie je deset, hromada kol…

Auto vyráběné v portugalském Lisabonu se oficiálně představí na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem a prodávat se začne už letos. Cena zatím nebyla uvedena.