Také to říká sám Adrian van Hooydonk, šéf designu koncernu BMW – tohle je nový design a musíme si na něj zvyknout. BMW mění směr a ten směr je plný ostrých hran a dynamických tvarů. Tohle Z4 vypadá, jako by letělo po silnici, i když stojí. Tady není žádné retro vzpomínání. Tohle je zcela nový design, který naopak trochu připomíná konkurenční Jaguar.

BMW Z4 Concept

FOTO: BMW

Krásně tvarovaný nárazník s karbonovými tmavými křídly nebo kryty oblouků za sedadly jsou unikátní. Stejně jako interiér. Ten jakoby rozepisuje to, co je k nalezení v BMW doposud, jen moderně, hranatě. Třeba ohromný displej je součástí kapličky přístrojů za volantem. Je jako u Mercedesu. Tady je vystouplý, černý a ostrý. Teprve pod ním jsou dva protáhlé výdechy ventilace. A protože to je koncept, tak má samozřejmě i několik detailů, jako jsou stopky na volantu a jejich ovládání ohromnými červenými tlačítky.

Technika nového BMW Z4 bude shodná s novou Toyotou Supra. Základem bude čtyřválec s výkonem 145 kW, výkonnější verze bude mít 184 kW a řadový šestiválec pak nabídne 250 kW.