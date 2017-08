1931 Bugatti Type 51 Grand Prix

Číslo podvozku # 51132, vyrobeno pouze 40 kusů, tohle je č. 12. Derek Hill jej řídil na Laguna Seca v roce 1940.

FOTO: Mulliner Museum

1936 Bugatti Type 57SC Competition Roadster

Nejde o úplný originál, ale karosárna Crostwaite and Gardiner postavila na originálním podvozku Bugatti repliku vozu, který jel v roce 1936 závod z Paříže do Nice.

FOTO: Mulliner Museum

1946 Delage D6 Grand Prix

Tohle auto má úžasnou závodní historii. Stálo na stupních vítězů v roce 1949 na čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans, v roce 1949 na 24 Hours of Spa a v roce 1948 na dvanáctihodinovce v Paříži.

FOTO: Mulliner Museum

1950 Talbot-Lago T26C Grand Prix

Hliníkový řadový šestiválec s dvojitým zapalováním, objem 4,5 l s výkonem 280 koní při 5000 ot./min.

FOTO: Mulliner Museum

1951 Bugatti 101C

Jen šest kusů bylo vyrobeno tohoto vozu. Všechny jsou s originální karoserií. Tenhle je z roku 1951.

FOTO: Mulliner Museum

1979 BMW M1 Procar

Jen čtyřicet vozů BMW M1 Procar bylo vyrobeno a jen jediný z nich měl povolení pro jízdu na silnicích. To je on – no. 31. V roce 2012 byl kompletně zrenovován firmou Canepa.

BMW M1 Procar

FOTO: BMW