Pokud půjde vše dobře, mohla by se nová impreza dostat na trhy do konce tohoto roku. Premiéru bude mít na podzim na autosalonu ve Frankfurtu a pak poputuje rovnou do dealerství. Podle všeho přeskočí i model XV, který už premiéru měl v Ženevě. Impreza dostala přednost a XV tak počká ještě nějaký ten měsíc.

Subaru XV (2017), tedy vlastně zvýšená a oplastovaná současná impreza

FOTO: LL

A co nám nové auto nabídne? Především novou platformu. Ta zvyšuje tuhost karoserie, vylepšuje jízdní vlastnosti (už tak dobré) a snižuje těžiště (už tak dost nízké). Samozřejmě že platforma bude modulární, takže se nakonec promítne i do dalších aut.

Nové Subaru Impreza

FOTO: Subaru

Jaké bude mít vůz motory, zatím není jasné. Ale pravděpodobně se opět objeví dvoulitrový benzínový motor se 115 kW (156 koňmi) a 196 Nm. Pravděpodobně to bude i dosavadní naftový agregát, který je velmi žádaný třeba ve foresteru.