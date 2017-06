Tady zatím vládnou dva spřízněné vozy – Nissan Juke a Renault Captur. A Kia Stonic by měla zaútočit na tuhle hegemonii. Vzhled bude tradiční ve stylu současných modelů značky, i když podle prvních návrhů to vypadá, že v kompaktnosti bude vetknutá i solidní sportovní nota. Ostatně vezměte si to jméno. Je to složenina dvou slov – Speedy a Tonic. Má to prý odkazovat na první a poslední notu hudební stupnice.

Kia Stonic

FOTO: Kia

Vzhled auta tedy následuje modely Sorento a Sportage, interiér se ale zcela očividně inspiroval někde jinde. Srovnejte schválně tyhle nákresy s interiérem modelu Rio. Tahle podoba je dokonalá.

Kia Stonic

FOTO: Kia

Interiér modelu Kia Rio

FOTO: Kia

A jaké budou motorizace? Určitě to nebude velký diesel ze sorenta. Naopak očekáváme, že auto se spíš poohlédne na druhém konci motorové palety značky, takže by se tu asi měl objevit litrový tříválec s přeplňováním (dnes ho má rio) nebo zážehová čtrnáctistovka (Hyundai i30). Ale to zatím jen spekulujeme. Výrobce zatím k vozu řekl, že půjde o model s největším spektrem individualizace. Na skutečné auto v autosalonech si budeme muset počkat do druhé poloviny roku 2017.

Hyundai Kona

FOTO: Hyundai

Hyundai Kona

FOTO: Hyundai

Hyundai ale v době uvedení stonicu bude o krok napřed. Model Hyundai Kona už bude mít premiéru příští úterý. Nabídne vlastně to samé, jen v jiném balení. Takže čtrnáctistovka pod kapotou, litrový tříválec, podvozek z i20. Design bude sázet na čtyři světla v přední části, která budou připomínat třeba Citroën C4 Cactus.