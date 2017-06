Tak kdyby do služeb Volkswagenu nastoupil třeba Gordon Murray, autor McLarenu F1, bylo by to jistě větší pozdvižení. Jost Capito je ale pojem, který je něco jako ta tajná součástka, kterou všichni konkurenti jen tuší a domácí závodní tým si nad ní mne ruce. Jost Capito je esem v rukávu. Jen se podívejte na jeho profesní životopis posledních let:

V koncernu Volkswagenu začal pracovat už v roce 1989, kdy nastoupil do motosportu značky Porsche. Jenže pak se přesunul do týmu F1 Sauber, kde tehdy dodával motory Ford. Přesun právě sem pak byl jen otázkou času. A tam měl za úkol představit Ford Focus RS mk.I i jako závodní speciál pro WRC. A tam začala slavná éra tohoto vozu ve světové sérii. Dva tituly s Fordem ve WRC jsou jasnou ukázkou, že opravdu umí.

Jost Capito a Ford Focus RS

FOTO: Ford

Jenže to není všechno. Pak se vrátil zpátky do Volkswagenu a tady získal tři tituly jako šéfkonstruktér s modelem Volkswagen Polo WRC. A tak po pěti titulech zvedl další výzvu. Přešel do formulového týmu McLaren. A odsud zase zpět do VW, ale jako šéf divize R. Takže to znamená, že nové nejsilnější verze budou opravdu, ale opravdu parádní. Pevně v to věříme.