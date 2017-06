Saab před lety zkrachoval a v roce 2012 jej koupil čínský investor. Tedy technologii výroby a práva na model 9-3. Jméno Saab Číňanům nepatří. A tak staro-nové vozy nenesou tradiční jméno, byť zcela očividně ze švédského vozu vycházejí, ale NEVS. To znamená National Electric Vehicle Sweden, ačkoli se Švédskem už to má společného jen ta razítka na výkresech původního vozu.

NEVS 9-3

FOTO: NEVS

Technické informace o autě zatím nejsou nijak podrobné. Na fotografiích vidíme, že především přední partie byly výrazně změněny, stejně jako zadní svítilny.

NEVS 9-3X

FOTO: NEVS

NEVS 9-3X

FOTO: NEVS

Co je pod kapotou? Elektrika. Jaká? To se dozvíme příští týden v Šanghaji. Ale dojezd na jedno nabití by měl být kolem 300 km.

Zato víme, že elektronika v autě bude opravdu supermoderní. Prý v autě má být wi-fi hotspot, automatické propojování s chytrými telefony, automatické aktualizace softwaru apod. Zatím jen neoficiální informace ukazují, že by auto snad mohlo být stále připojeno na internet, podobně jako Roewe RX5, které je operačním systémem YunOs připojeno na obchodně-zábavní čínský portál Alibaba. [celá zpráva]