Když Volkswagen rozhodl, že rodina GTI se rozroste, málokdo tušil, že i směrem dolů. Přece jen miniautíčko up! si málokdo dokáže představit jako kandidáta na sportovní svezení. Ale pak přišel koncept tohoto auta a teď je už jasné, že první sériová verze se začne prodávat na začátku příštího roku.

Volkswagen up! GTI

FOTO: Volkswagen

FOTO: Volkswagen

I když přesné technické informace jsou ještě tajné, zdá se, že výkon motoru pěkně povyskočí. Opravdu to bude pořádné navýšení proti standardní nejvýkonnější verzi. Koní tu bude o 25 víc (celkem 115 koní / 85 kW) a točivý moment o 70 N.m na 230 N.m. Auto s hmotností 997 by tak mělo zrychlit na stovku o jednu sekundu rychleji (8,8 s) a maximální rychlost se vyšplhá na 196 km/h. I když – kdo by chtěl s tímhle autem jet skoro dvoustovkou?

Stylisticky se bude jednat o tradiční GTI, tedy nový nárazník s velkými vstupy vzduchu bude lemován červenou linkou, sedmnáctipalcová kola doprovodí snížení podvozku, v interiéru budou sportovní sedačky i volant.

Volkswagen o tomhle autě hovoří jako o poctě první generaci modelu Golf GTI. Proč jemu? Velikostně a výkonnostně jsou si tahle auta velmi podobná.