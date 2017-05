Od hranic to je do Augsburgu něco kolem 200 kilometrů. Ale až budete mít třeba někdy cestu k Mnichovu (třeba do muzea BMW), můžete zkusit i tohle menší bavorské město, kde se místní dealer Auto Frey dal dohromady s oficiálním zastoupením Mazdy. Zrenovovali tady tovární halu a instalovali sem 45 modelů, které se v historii prodávaly v Evropě.

Muzeum Mazdy v Německu

FOTO: Auto Frey

Najdeme tu Cosmo Sport z roku 1967 a Luce RX87 z roku 1969 nebo nejprodávanější auto s wankelovým motorem Mazda RX-7 ročník 1992. Ale je tu i R360 z roku 1960, tedy první sériově vyráběný vůz značky nebo vtipné tříkolové vozítko K360 z roku 1962.

Freyova sbírka čítá ale nejen těch 45 modelů. Má jich více než 120 a ty postupně bude dříve nebo později přidávat do muzea.

Muzeum Mazdy v Německu

FOTO: Auto Frey