Společnost G-Power je známá tím, že si nebere moc servítky a tlačí výkony na horní hranici meze únosnosti. Pravda, nemáme informaci, jak je to se životností aut, ale každopádně výsledky, které předvádí, jsou fascinující. Třeba tenhle G-Power BMW M6 Convertible je opravdu děsivý stroj.

G-Power BMW M6 Convertible

FOTO: G-Power

G-Power BMW M6 Convertible

FOTO: G-Power

Pod přední kapotou se totiž uhnízdila větší turbodmychadla s lehčími rotory. Nový výfukový systém i s katalyzátory, upravená řídicí jednotka a samozřejmě také vylepšené sací filtry. Kdybyste chtěli u firmy to samé, stačí říct, že chcete G-Power Bi-Tronik 2 V4. Výsledek je 588 kW (800 koní) a 1050 Nm.

G-Power BMW M6 Convertible

FOTO: G-Power

G-Power BMW M6 Convertible

FOTO: G-Power

Auto na kovaných jednadvacetipalcových kolech Hurricane RR (za nimiž mohou být nové pružicí jednotky) dokáže zrychlit na stovku za 9,8 sekundy a maximální rychlost je elektronicky omezena na 330 km/h. Ale zajímalo by nás, zda by se našel nějaký sebevrah, který by chtěl vyzkoušet, jestli mu hlava v té rychlosti neodletí.

A kolik to stojí? Záleží na tom, co si objednáte. Třeba jen změna programu v CPU stojí 3867,50 euro, tedy asi 103 000 Kč.