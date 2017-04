Když se ho zeptáte, čím ve Velké Británii, kde momentálně žije, jezdí, odpoví s úsměvem, že vlakem. „Když mám volno, raději než na závodní okruh vyrazím do přírody,“ překvapuje rodák z Havířova, který se naposledy podílel na vzhledu McLarenu 720s. Pořízení přijde fajnšmekry na sedm miliónů korun.

Kovářova kobyla

Pro Murrayho teď spolu s dalšími třemi kolegy navrhuje nový vůz značky TVR, tradiční britské firmy založené v roce 1947. „Bydlím v Londýně, do práce jezdím tři čtvrtě hodiny za město a na to je nejlepší vlak,“ vypráví úspěšný mladý designér.

Kdo by čekal, že sám vlastní kolekci těch nejdražších vozů, bude opět překvapen. „Já nemám žádné auto. V Londýně je to s parkováním katastrofa, navíc se platí za vjezd do centra. Ve městě proto využívám spolujízdu,“ odpovídá.

Nové TVR - zatím bez názvu

FOTO: TVR

„Abych si koupil auto jen proto, že si chci udělat radost? To mám mnoho lepších nápadů, co s penězi,“ vypráví člověk, který navrhuje vozy pro milionáře. Když v roce 2009 studoval ve Zlíně a psal bakalářskou práci na téma „Design sportovního vozu“, zmiňoval značky jako McLaren nebo TVR. Nejspíš ho tehdy ani ve snu nenapadlo, že pro slavné automobilky bude jednou pracovat.

Štěstí mu přálo

Do Prahy, kde si s Michalem Vlčkem povídáme, si z Londýna odskočil na víkend. Když se ho zeptám, kde se v něm vzala láska k designu, dlouze se zamyslí. „Děda je inženýr, navrhoval menší mechanické věci, jako je soustruh. Celý život strávil u kreslicího prkna, kde se snažil věci vylepšovat. U něj jsem přičichl k technickému kreslení,“ pátrá v paměti.

„Ve škole mě bavila matematika, ale brzy jsem zjistil, že jen ta grafická, geometrie. Když jsem měl psát domácí úkol na rovnice, raději jsem si četl o umění,“ vzpomíná designér.

McLaren 720S

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Rozhodl se proto studovat průmyslový design na zlínské Univerzitě Tomáše Bati. Přišla však první nečekaná komplikace, na vysněnou školu ho totiž nevzali. Už byl smířený s tím, že stráví další roky s matematikou na technickém oboru, kam se dostal bez zkoušek, když mu ze Zlína volali, že se jim uvolnilo jedno místo. Neváhal ani vteřinu a zvolil design.

Pracuje pro McLaren



Po ukončení studií začal pracovat pro firmu McLaren a zvykal si na každodenní designérskou „řeholi“. „Když pracujete pro velkou automobilku, moc kreativity si neužijete,“ svěřuje se český tvůrce. „Jen na vzhledu McLarenu 720s nás pracovalo deset,“ pokračuje. „Já jsem byl zodpovědný za zadek auta. Převzal jsem skicu od šéfdesignéra se zadáním: udělej to hezčí,“ vzpomíná. Měsíce trávil tím, že neustále předělával zadek auta, dokud jej šéfové neposvětili.

McLaren F1 (1993)

FOTO: McLaren

„Navíc musíte pracovat se zadáním od techniků. Ti vám přesně určí, kde musí být světla nebo jaká bude výška vozu. Často se stává, že designér jen spojí předem dané body do hezké linie,“ dává nahlédnout do zákulisí. Stále se opakuje jeden a ten samý scénář: stroj podle počítačového vzoru vytvoří model z hlíny, ten se následně ručně opracuje a znovu nasnímá do počítače. A takto pořád dokola, dokud šéf neřekne dost. „To už není tak přitažlivé jako navrhovat jezdící skleníky,“ směje se Michal Vlček.

Nejspíš však není náhoda, že si jej v McLarenu vyhlédl právě Gordon Murray, také snílek a vizionář. Svět zná Murrayho hlavně jako designéra formulí nebo zmíněného supersportovního McLarenu F1. V poslední době se však věnoval i miniaturním městským vozům pro Yamahu nebo nákladním automobilům jménem Ox. Náklaďák budoucnosti se skládá z plochých dílů, které se snadno přepraví na místo, třeba v Africe, a až tam se vůz složí.

Automobilový designer Michal Vlček

FOTO: Petr Horník, Právo