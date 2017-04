Design čtvrté generace novodobé octavie bude více připomínat současný superb, pryč jsou dělené přední světlomety. Pod designem bude podepsán Jozef Kabaň, i když tou dobou od jeho odchodu k BMW uplynou tři roky. [celá zpráva]

V automobilovém světě totiž konstruktéři auta vyvíjejí tři, čtyři roky dopředu. Rozměry již tak velkého vozu, který z nižší střední třídy přesahuje, se ještě zvýší. Nová octavia bude stát na platformě golfu osmé generace.

Dálnice i bez zásahu řidiče

Mezi jednu z výrazných novinek bude patřit autonomní řízení na úrovni 3 (z celkových pěti), což je dnes maximum toho, co sériové modely umí. Nová octavia tak zvládne projet některé dálniční úseky bez zásahu řidiče. Nový bude i digitální přístrojový štít, klasické „budíky” snad v nabídce zůstanou.

Nabídka motorizací by podle Autobildu měla zahrnovat litrový tříválec naladěný na 70, respektive 85 kW (95 a 115 koní). Nové budou i jednotky 1,5 TSI, které by se ale měly ještě letos dostat i pod kapoty občerstvené verze. V nabídce prý bude i benzínový dvoulitr (197 k), sportovní provedení RS by mělo dostat rekordních 292 koní.

Dieselové motorizace nabídnou od 95 do 190 koní a v nabídce by se mělo objevit také hybridní provedení.