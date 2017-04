Velká Británie je na tom podobně špatně s rozvodnými elektrickými sítěmi jako Česká republika. Je naprosto nepřipravena na to, aby se do sítě připojilo nárazově několik silných odběrů. Ty by mohly způsobit black-out, tedy přetížení sítě a její vyřazení z provozu. A to lidé z Green Alliance nemohou být osočováni, že jsou placeni nějakou ropnou společností. Green Alliance je naopak velmi „zelená“ společnost, která se snaží zavádět ekologické principy do reálného provozu.

Green Alliance upozorňuje, že ve Velké Británii dělají elektromobily nebo plug-in hybridy zatím jen 4,1 % trhu, ale meziročně rostou prodeje o 31 % a budou i víc. Bohužel se auta nabíjejí v době, kdy je energetická špička, tedy odpoledne po příjezdu domů. Jen velmi malé množství aut, které potřebuje velké množství energie, může způsobit přetížení.

Green Alliance upozorňuje, že není možné podporovat pouze elektromobily, ale je zapotřebí také masivně rozvíjet rozvodnou síť a věnovat se podpoře vysokokapacitních akumulátorů pro domácnosti, které by vykryly tyto špičky.

Zajímavé je, že jen chvíli po téhle zprávě Mercedes uvolnil informaci, že v zemích Beneluxu a v Jihoafrické republice začne v brzké době prodávat nové kapacitní domácí akumulátory. Ty mají v sobě veškerou elektroniku i s invertory a akumulátorové sety po 2,5 kWh. V největší verzi má celková kapacita 20 kWh. Mercedes zde aplikoval veškeré poznatky, které získal z výzkumu a provozu plug-in hybridních vozidel.

Akumulátorová sada Mercedes-Benz

FOTO: Mercedes-Benz

Samozřejmě že největší zájem bude od lidí, kteří mají na střeše vlastní malé solární elektrárny, takže uskladněním elektrické energie získají nejvíc. Záruka na akumulátorový set je 10 let. Podobné akumulátory už představila Tesla.