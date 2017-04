Pro Aston Martin to není poprvé, kdy velebí svými auty něco, co se dotýká letectví. Byl tu například Vantage S Blades Edition (The Blades jsou také akrobaté, ale na vrtulových strojích Extra EA-300s), V12 Vantage S Spitfire 80 Edition (samozřejmě s odkazem na legendu britských stíhacích letounů) a teď jsou to Red Arrows.

Aston Martin Vanquish S Red Arrows Edition

FOTO: Aston Martin

Aston Martin Vanquish S Red Arrows Edition

FOTO: Aston Martin

Musíme říct, že tahle úprava je asi nejdynamičtější a nejodvážnější. Ne ani tak červenou barvou, tu bychom přece jen očekávali, ale i hromadou dalších doplňků. Třeba novým předním spoilerem, bočními prahy nebo střechou s logem. Vše samozřejmě provedené v uhlíkovém kompozitu. A pak jsou tu detaily, jako jsou bílé linky, které neodmyslitelně patří k Red Arrows.

Pokud se podíváte na zadní difuzor (opět nový), všimněte si výfuků. Jsou z titanové oceli a jde o kousek speciálně vyvinutý pro tento vůz.

Aston Martin Vanquish S Red Arrows Edition

FOTO: Aston Martin

Ale pojďme do interiéru, kde překvapivě vládne zelená barva. To je proto, že v letadlech je také. A tak přesně stejný odstín zelené byl vsazen na sedadla a další části interiéru. Všimněte si také bílých linek na výplních dveří. To je grafické znázornění jednoho leteckého kousku akrobatické skupiny. Říkají mu Vixen Break. Za pozornost stojí také volant. Ten původně patřil pouze One-77. Teď je ale i tady.

Kdo si tenhle automobil koupí (cena zatím není známá), ten dostane k autu i jeho model v měřítku 1:18 a také stejně velký model letadla. Jen bude problém vůz sehnat. Speciální edice čítá pouze deset kusů.

Aston Martin Vanquish S Red Arrows Edition

FOTO: Aston Martin