Porsche 911 GT3 je faceliftem verze představené na stejném místě před čtyřmi lety. O pohon se stará čtyřlitrový šestiválec, naladěný na rovných 500 koní (368 kW). V podstatě jde o ten samý motor, jaký mají závodní modely jezdící 911 GT3 Cup.

O řazení sériového provedení se stará buď sedmistupňové PDK, nebo - a to je asi ta nejpodstatnější změna - šestistupňová přímo řazená převodovka. To je u takto výkonného auta v dnešní době neslýchané a o to důležitější.

Porsche 911 GT3

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Porsche 911 GT3

Porsche 911 GT3 váží pouhých 1430 kilogramů, zvládne akceleraci z nuly na 100 km/h za 3,4 s a jede 318 km/h (PDK), respektive 320 km/h s manuální skříní. Uvnitř je nový volant původem z modelu 918 Spyder a na výběr jsou tři druhy sedaček.

Cena začíná na částce 4,1 miliónu korun. Prodej bude na domácím, tedy německém trhu zahájen v červnu.

Porsche 911 GT3

Porsche 911 GT3

Panamera kombi, co vlastně není kombi



Druhou novinkou je Panamera Sport Turismo. Auto je 5049 mm dlouhé, 1428 mm vysoké, 1937 mm široké a má 2950 mm dlouhý rozvor. Porsche o voze říká, že má uspořádání sedadel 4+1, takže vzadu přibylo jedno místo. Tedy vlastně je to půlmísto, protože jde o jakési nouzové vyvýšené sezení. Objem kufru je 520 litrů a dá se zvětšit až na 1390 litrů.

Porsche Panamera Sport Turismo

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

V nabídce budou všechny verze jako u klasické panamery, takže budou 4, 4S, 4S Diesel, Turbo a 4 E-Hybrid. Základní šestiválec s výkonem 243 kW se začne v Německu prodávat v přepočtu za 2 634 000 korun, výkonnější 4S se 324 kW pak za 3 241 000 korun. První zájemci se dočkají až v říjnu.

Porsche Panamera Sport Turismo

Porsche Panamera Sport Turismo

