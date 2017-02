O tomto plánu se mluvilo už před pěti lety. Ale pak vše utichlo a největší vlna znovuobjeveného tématu se zvedla, když se začalo spekulovat o spojení s Fiatem. Šéf FCA Sergio Marchionne totiž připustil úvahy na toto téma. Ale pojďme dál. Je rok 2017 a Volkswagen připravuje novou značku. Ta bude levná. A bude pro Čínu.

Volkswagen totiž v Číně kdysi drtivě vedl před jakoukoliv jinou značkou. Ve spolupráci s FAW vyráběl vozy pro tamní trh, a pokud jste zavítali do Číny ještě před deseti lety, byla třeba v Pekingu nebo v Šanghaji převládající právě značka VW.

Jenže od té doby se mnohé přihodilo a Volkswagen tu ztrácí půdu pod nohama. Sám se vehnal do pozice výrobce luxusních aut, ale tím se odstřihuje od mas lidí. A tak vznikne značka, která by měla vyrábět auto, které v přepočtu bude stát nějakých 260 000 korun.

SUV prostě letí



Plán je stejný, jako třeba u Dacie v rámci koncernu Renault. Použít staré a již vyzkoušené díly a vyrobit z nich nové auto. A tak bude upravena platforma PQ35 z Volkswagenu Golf VI. Na tu pak nasadí nové auto. Kdo by očekával sedan, tak bude zklamán. Nové auto bude SUV, protože to prostě teď letí. Hlavním konkurentem (a také vizí, kam by měla značka směřovat) je model Haval H6 značky Great Wall. Fotografii vozu najdete v úvodu článku.

Představení značky by mělo proběhnout ještě tento rok a první auto vyjede už v roce 2018. Do Evropy se nová značka, která ještě nemá oficiální jméno, nepodívá. Je to škoda? Hlasujte.