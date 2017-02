SRT je tradiční název pro nejsilnější verze vozů Dodge. Ale že by i velké SUV pro šest lidí dostalo tohle pojmenování, to jsme nečekali. A přesto – vidlicový osmiválec HEMI má výkon 354 kW (475 koní) a točivý moment 637 N.m. Takže zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za 4,4 sekundy a tradiční závodnickou disciplínu čtvrtmíli zvládne za 12,9 sekundy!

Tak samozřejmě, že v zatáčkách by tenhle velký tank byl brzy vymrštěn po tečně ven, a to i přesto, že podvozek má tlumiče Bilstein a nové sportovní pružiny. I přesto, že vepředu se zakusují do ohromných kotoučů šestipístkové třmeny…

Tohle auto je spíš na rovné úseky, kde vynikne sportovní mód automatické převodovky. V něm putuje 65 % výkonu na zadní kola a převody se sázejí o polovinu rychleji než v normálním módu.

Ovšem převodovka má režimů víc. Třeba speciální mód Track pošle dozadu celých 70 % výkonu a řazení je ještě rychlejší. Samozřejmě, ustupuje tu komfort daleko do pozadí. V režimu Snow se aktivně přenáší výkon mezi nápravami podle potřeby, ale základ je 50:50. Pak tu je mód na tahání přívěsů, do města nebo ekonomickou jízdu.

Auto samozřejmě má nejvyšší výbavu, k dispozici je 11 barev karoserie a spousta příplatků. Škoda, že tohle auto se do Evropy podívá pouze přes individuální dovozy.