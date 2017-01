Generační obměna po devíti letech je poněkud zvláštní. Nová generace přijde, ale ještě si počkáme. Podle časopisu Car and Driver bude na podzimním autosalonu v Tokiu představen vůz, který by měl připomínat novou generaci v mnohém. Bude to koncept, ale už hodně blízký sériovému vozu. Ten se pak ukáže patrně v roce 2018.

Jaké auto bude? Víme jediné – bude mít podvozek z Infiniti Q60 a v nabídce pravděpodobně bude víc motorů. Rojí se hromada spekulací, ze kterých je jen těžko vybrat tu správnou.

Hovoří se o vidlicovém šestiválci o objemu tři litry, který by měl mít přeplňovanou i atmosférickou verzi. Také by měla být hybridní verze, ale počítáme, že tam se asi Nissan spokojí s něčím menším, než se šestiválcem. Takže nějaký přeplňovaný čtyřválec s elektromotorem.