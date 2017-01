Už Hellcat disponuje vidlicovým osmiválcem o objemu 6,2 litru s výkonem 527 kW (717 koní) a neméně výživným točivým momentem 880 Nm. [celá zpráva]

Dodge Challenger SRT Hellcat (2014)

FOTO: Dodge

A co přinese Demon? Jestli se změní nějak charakteristika motoru, to nevíme. Ale to, co je jasné, je snížení hmotnosti. Podle informací značky to bude o nemalých 90,7 kilogramu proti hellcatu. Ostatně Challenger SRT Hellcat to potřeboval, vždyť váží dvě tuny. Kde redukční dieta zasáhne auto? Třeba na přední kapotě, kolech apod. Prý se trochu rozšíří zadní kola, zvětší se nasávací otvor na kapotě, upraví se pružení…

Video, které vám přinášíme, je jedno z dvanácti, které Dodge natočil. Popravdě, tohle jediné stojí za zhlédnutí, ta ostatní jsou spíš reklamy, které nic neříkají.

To zajímavější bylo video na facebooku Vina Diesela, které ukazovalo malou tiskovku k filmu Fast and Furious 8. Za ním stojí dva šedivo-černé vozy. Řekli byste, že to jsou nějaké úpravy pro film. Jenže na první pohled nenápadné logo za předním kolem ukazuje, že tohle jsou démony.

Podívejte se za přední kolo zadního vozu - to malé logo se shoduje s tím, jak prezentuje firma nového demona.

FOTO: Dodge