Ten vůbec nejprodávanější model značky je Volvo XC60. A tohle auto, které pomohlo firmě se postavit na nohy, pomohlo zavést spousty zajímavých novinek a hlavně se dostat na trh, kde je o auta v současnosti největší zájem, končí. Poslední limitovaná edice s výhodným paketem je na trhu. A pak konec. Nástupce se totiž představí už na ženevském autosalonu.

Současná generace Volva XC60

FOTO: Volvo

Ale to není vše. Už o měsíc později se podle webu Car News China představí další SUV, tentokrát XC40. Tenhle konkurent BMW X1 či Mercedes-Benzu GLA bude stát na společné platformě s Geely Lynk&Co 01.

Lynk & Co 01

FOTO: Lynk & Co

S největší pravděpodobností se obě auta představí zároveň a na stejné tiskové konferenci. Tam se také určí, kam se jaké auto začne vyvážet. Už jsme moc zvědaví. Každopádně výrobní kapacity pro nové Volvo i Lynk&Co jsou připraveny v Číně.

Volvo 40.1

FOTO: Volvo

Volvo 40.1

FOTO: Volvo

Volvo XC40 by mělo navazovat na koncept 40.1, který byl loni dost překvapivě představen. Pod kapotou by se měly objevit opět agregáty, zmenšené na únosnou míru, jak to Volvo dlouhodobě prezentuje. Takže výkonnější verze by měl být čtyřválec, slabší verze přeplňovaný tříválec. Mluví se i o hybridní verzi.