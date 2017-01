Jestli jste nikdy neslyšeli o Vanda Electrics, tak nevadí. My také ne. Nikdo moc o této firmě neslyšel. Ale na švýcarský autosalon přiveze vůz, který by měl být elektrickým hypersportem a potýkat by se měl například s vozem Nio EP9, jenž nedávno se svým jeden megawatt silným motorem pokořil rekord Nürburgringu. [celá zpráva]

Dendrobium je automobil ultramoderních tvarů, jak ukazuje video. Co má pod kapotou, to nikdo zatím moc neví. Ví to ovšem Williams Advanced Engineering, což není nic jiného než technologická odnož Williams Group. A to je už ve světě automobilů opravdu pojem.

Vanda Electric Dendrobium

FOTO: Vanda Electric

Auto má být extrémně lehké díky tomu, že na něm jsou použity většinou díly z hliníku nebo karbonu. Snad nejtěžší součástí budou sedadla obšitá nejluxusnější kůží, kterou dodala skotská Bridge of Weir Leather Company. A to je také pojem. Vždyť tahle firma dodávala kožená sedadla už do Fordu Modelu T, ale i do Aston Martinu V8, Jaguaru XJS Coupe nebo McLarenu F1.

Co o autě víme dál? Nic moc. Motoristický magazín Carbuzz spekuluje, že výkon auta poroste až na 1500 koní (přes 1,1 MW), ale berme to s velkou rezervou. Musíme si počkat na začátek března.