Je to Buick Special, který se zachoval ve skvělém stavu až do dnešních dní. Pak si jej koupili Ted a Sue Richardsonovi a ti si usmysleli, že jej nechají přestavět na restmod. To je auto, které má původní jen karoserii, ale vše, co je pod ní, je nové a moderní.

Buick Special od Hot Rod Fabrication

FOTO: Barrett-Jackson

Autorem přestavby je firma Hot Rod Fabrication z Auburnu, kde všechny kusy vyráběné v různých částech USA dávali dohromady. Tak například rámový podvozek pochází od specializované firmy Art Morrison Chassis. V něm je upevněna šestistupňová manuální převodovka Richmond a hlavně velký osmiválec 455 Buick big block s přeplňováním, vstřikováním a hlavně o objemu 7,46 l.

Tohle není žádný downsizing. Tohle je pořádný bublající motoristický sen o výkonu 408 kW (555 koní). Za speciálními ráfky 17” Budnik Arrowhead jsou brzdy, které dokážou tu ohromnou sílu zkrotit – kotouče o průměru 13,5“ od Baer Pro a čtyřpístkové třmeny od Alconu.

FOTO: Barrett-Jackson

FOTO: Barrett-Jackson

Samozřejmě že celá karoserie byla nově nalakována, všechny chromované části obroušené, vyspravené a opět potaženy lesklým kovem a interiér dostal nová sedadla (zde z Pontiacu Fiero), ochranný rám, čalounění a také upravenou přístrojovku, do které je zakomponován i přehrávač CD.

Líbí se vám tohle auto? I v USA se moc líbí. Už v době představení, tedy v roce 2003 se umístilo v TOP 5 Goodguys 2003 Street Machine, což je takový Oscar pro tyto vozy. Pak auto sbíralo ceny na výstavách, kam se podívalo. A teď je na prodej u Barrett-Jackson za asi 3,9 miliónu korun.