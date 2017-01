To, co se nám na Audi nelíbí, je ta unifikace. Podíváte se na spoustu modelů, a pokud je nevidíte dostatečně zřetelně, nemáte šanci je rozeznat od sebe. Je to o detailech o proporcích…

A teď je tu Q2. Konečně auto, které se postaví na silnici a každý pozná, že to je právě ono. A ani nemusí mít ta okřížkovaná „přikázání“. Přední část je totiž výrazně jiná oproti ostatním vozům výrobní řady. Čelní světla jsou víc zkosená, v náraznících jsou ohromné stříbrné rámečky u falešných vstupů vzduchů a zezadu tohle auto poznáte jednoznačně podle jinak zabarveného zadního sloupku. A co světla? Opět novinka. Takže tohle je to pravé auto, které je originální. Taky být musí, když má cílit na mladé originální lidi z posthusákových dob.

Audi Q2

FOTO: LL, Novinky

Audi Q2

FOTO: LL, Novinky

Proporcemi je to takový prcek. S délkou 4191 mm opravdu nijak nevyniká. Ani nechce. Tohle má být švihák do města, se kterým ženušky budou jezdit na nákup, takže musí dobře zaparkovat. Nechce přečnívat, a pokud už to někomu nevyhovuje, pak je tu Q3 s karoserií téměř o dvacet centimetrů delší.

Ovšem to, co nás překvapilo, byl prostor v příčném směru. U tak malého auta jsme tolik místa na lokty neočekávali. Je to dané tím, že šířka auta je 1794 mm. To je v téhle třídě opravdu hodně. A profituje z toho nejen místo pro cestující v příčném směru, ale i zavazadlový prostor 405 litrů.

Přesto, pokud jste po předchozích slovech nabyli dojmu, že na zadní sedadla se vejde trojice lidí vedle sebe, tak nevejde. Tohle není auto Harryho Pottera, aby bylo uvnitř větší než zvenku. Dozadu se vejdou dvě dětské sedačky a mezi ně přesně knížka o formátu A4 naležato.

Akorát pro holky

Přiznáváme, že v redakci nejsme podměreční a našich 190 cm dost prověří jakékoli auto, kromě MPV nebo dodávek. Takže Q2 je pro nás pohodlná pouze vepředu, dozadu se už vejdeme stěží.

Moc příjemná přístrojovka

FOTO: LL, Novinky

V autě je překvapivě hodně místa napříč v loktech.

FOTO: LL, Novinky

Ovšem, ženy to mají jinak. Ty tohle auto považují za ideálně veliké. Je to auto přesně na jejich rozměry. Nějakých 170 cm je přesně ta míra, která se vetkne do prostoru malého SUV, aniž by něco přebývalo nebo se nedostávalo.

Ale ať jsme jakéhokoli pohlaví, přístrojová deska se nám líbí. Znovu je to ukázka mladého přístupu k tradičním audi hodnotám. Je tu klimatizace, rádio, volant, přístroje… všechno známe z ostatních aut. Ale je tu také nádherně prolomený tvar horizontálním barevným pruhem, který vypadá hodnotně, je příjemný na omak a celý interiér rozsvítí. Kruhové výdechy to jen podtrhnou.

A jedeme

Pod kapotou jsme měli starou známou přeplňovanou benzínovou čtrnáctistovku se 110 kW. Pro tohle auto je to ve spojení s šestistupňovou manuální převodovkou až dost silný motor. Víc není třeba a klidně bychom brali i méně. Vždyť bez řidiče auto váží 1265 kg, což není moc. A tak si s vozem tenhle motor pěkně hraje.

Je ale překvapivé, že tady je odhlučněn trochu méně než v jiných autech. Docela jsme ho slyšeli, nebyl to ten tradiční tichošlápek.

V autě jsme mohli vybírat i jízdní režimy.

FOTO: LL, Novinky

Kategorií velmi důležitou je ale i spotřeba. Ta se velmi rychle dokáže vyšplhat někam k devíti litrům, hlavně v Praze. Jízda plynulá a nijak divoká ji srazí lehce nad sedm litrů. Může za to i vypínání válců, takže od Holešovic po Smíchov lze projet nádherně na dva válce.

Ještě jedna věc nezazněla a je důležité jí k předešlému připomenout. My měli auto, které mělo pohon pouze přední nápravy. Jsou i verze, které přenáší výkon na všechna čtyři kola.

Vzhledem k velikosti je to velmi hbité autíčko, které snadno manévruje, směle jede tam, kam řidič volantem zavelí, a nemáme větších námitek proti jízdě na silnici. Jistota auta nás až překvapila.

405 litrů - solidní velikost

FOTO: LL, Novinky

Bohužel jsme Audi Q2 přebírali v týdnu, kdy se zhoršilo počasí a napadl sníh, roztál sníh, zmrznul, napadl sníh, roztál… Pražské ulice byly plné zmrazků a my se do auta pomalu nemohli dostat přes krustu ledu.

Tady se ukázala i nectnost malého vozítka. Na hrbolatých silnicích se sněhem jsme očekávali, že auto bude hrdě čelit nepřízni počasí. Nečelilo. Je to osobák se vším všudy a sníh a led ho rozhodí stejně rychle, jako třeba Škodu Fabii. Jenže tam máte alespoň ruční brzdu jako páku, tady je elektronické hejblátko.

Krátká a lehká karoserie na sněhu a ledu poskakovala, rajtovala a natřásala se a vůbec jí to nesvědčilo. Stabilizace pracovala na plné obrátky, takže permanentně udušený motor nebo přiblokovaná kola neudělala vůbec čest označení SUV.

Cena není lidová

Základ našeho auta (motorizace, převodovka a výbava Q2 Sport) stojí 648 900 Kč. Takže je to drahé jako Audi. A stejně tak je drahá i příplatková výbava. Lakování v červené za sedmnáct tisíc, navigace MMI 33 000 Kč, LED světlomety za 30 000 Kč…

Překvapilo nás, že v příplatkové výbavě bylo i uchycení dětské sedačky ISOFix za 2231 Kč. To by u takového auta asi mělo být standardem, že? Vždyť příplatková výbava se hbitě vyšvihla nad 150 000 Kč, kde sice bylo ledacos, včetně adaptivního tempomatu, ale nebyly tu třeba čidla parkování vpředu nebo zadní kamera.

Ale co. Tohle je Audi. Je to auto pro ty, kteří na to mají. A ti si za něj zaplatí, za doplňky připlatí. A dostanou za to #prosteaudi.